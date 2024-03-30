Вибух пролунав у Харкові, Мельник закликав бути в укриттях

Близько 10:08 30 березня у Харкові було чути вибух.

У цей момент повітряної тривоги у місті не було. Слідом Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях.