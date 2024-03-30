Вибух пролунав у Харкові, Мельник закликав бути в укриттях
Фото: Вадим Беликов
Близько 10:08 30 березня у Харкові було чути вибух.
У цей момент повітряної тривоги у місті не було. Слідом Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 10:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:08 30 березня у Харкові було чути вибух".