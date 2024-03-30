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Вибух пролунав у Харкові, Мельник закликав бути в укриттях

Події 10:13   30.03.2024
Оксана Горун
Вибух пролунав у Харкові, Мельник закликав бути в укриттях Фото: Вадим Беликов

Близько 10:08 30 березня у Харкові було чути вибух.

У цей момент повітряної тривоги у місті не було. Слідом Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 10:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:08 30 березня у Харкові було чути вибух".