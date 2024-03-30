Взрыв раздался в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
Около 10:08 30 марта в Харькове был слышен взрыв.
В этот момент воздушной тревоги в городе не было. Следом Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Мельник, новости Харькова, ракети;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 10:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:08 30 марта в Харькове был слышен взрыв".