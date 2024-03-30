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Взрыв раздался в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях

Происшествия 10:13   30.03.2024
Оксана Горун
Взрыв раздался в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях Фото: Вадим Беликов

Около 10:08 30 марта в Харькове был слышен взрыв.

В этот момент воздушной тревоги в городе не было. Следом Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 10:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:08 30 марта в Харькове был слышен взрыв".