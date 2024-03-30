Взрыв раздался в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях

Около 10:08 30 марта в Харькове был слышен взрыв.

В этот момент воздушной тревоги в городе не было. Следом Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.