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Россияне не атаковали, но наносили авиаудары по Купянщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:51   31.03.2024
Оксана Якушко
Россияне не атаковали, но наносили авиаудары по Купянщине – Генштаб ВСУ Танк Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле сел Петропавловка и Котляровка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Казачья Лопань, Лукьянцы, Терновая Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 19:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле сел Петропавловка и Котляровка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".