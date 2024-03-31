Россияне не атаковали, но наносили авиаудары по Купянщине – Генштаб ВСУ
Танк Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле сел Петропавловка и Котляровка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Казачья Лопань, Лукьянцы, Терновая Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, Генштаб ВСУ, купянское направление, обстрел, россияне, рф;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 19:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле сел Петропавловка и Котляровка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".