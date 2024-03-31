Россияне наносили авиаудары по Харьковщине – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Григоровка, Синьковка, Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. Россияне нанесли 17 ракетных и 83 авиационных удара по Украине, совершили 87 обстрелов с РСЗО.

Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг не наступал.