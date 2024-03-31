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Россияне наносили авиаудары по Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 08:01   31.03.2024
Оксана Якушко
Россияне наносили авиаудары по Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: zn.ua

За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Григоровка, Синьковка, Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. Россияне нанесли 17 ракетных и 83 авиационных удара по Украине, совершили 87 обстрелов с РСЗО.

Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг не наступал.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Григоровка, Синьковка, Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".