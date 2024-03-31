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Росіяни наносили авіаудари по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 08:01   31.03.2024
Оксана Якушко
Росіяни наносили авіаудари по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Минулої доби росіяни завдали авіаційних ударів по населених пунктах Григорівка, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Росіяни завдали 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснили 87 обстрілів із РСЗВ.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 08:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби росіяни завдали авіаційних ударів по населених пунктах Григорівка, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".