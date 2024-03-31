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Росіяни не атакували, але наносили авіаудари по Куп’янщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:51   31.03.2024
Оксана Якушко
Росіяни не атакували, але наносили авіаудари по Куп’янщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів біля сіл Петропавлівка та Котлярівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. 

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Козача Лопань, Лук’янці, Тернова Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 19:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів біля сіл Петропавлівка та Котлярівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".