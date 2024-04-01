Мужчину, отобравшего деньги у оператора АЗС, поймали в Харькове
Фото: Нацполиция
Ночью в Салтовском районе 41-летний мужчина вошел в помещение АЗС и, угрожая разбитой бутылкой, приказал отдать ему деньги из кассы, сообщила Нацполиция.
Испуганная женщина передала ему 2800 гривен, после чего злоумышленник удрал. Вскоре копы задержали преступника и изъяли вещдоки.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой). Нападающему «светит» от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: АЗС, гроші, деньги, касса, Нацполиция, ограбление, разбой, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 17:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в Салтовском районе 41-летний мужчина вошел в помещение АЗС и, угрожая разбитой бутылкой, приказал отдать ему деньги из кассы, сообщила Нацполиция.".