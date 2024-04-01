Мужчину, отобравшего деньги у оператора АЗС, поймали в Харькове

Ночью в Салтовском районе 41-летний мужчина вошел в помещение АЗС и, угрожая разбитой бутылкой, приказал отдать ему деньги из кассы, сообщила Нацполиция.

Испуганная женщина передала ему 2800 гривен, после чего злоумышленник удрал. Вскоре копы задержали преступника и изъяли вещдоки.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой). Нападающему «светит» от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.