Чоловіка, який відібрав гроші в оператора АЗС, впіймали у Харкові

Вночі в Салтівському районі 41-річний чоловік увійшов до приміщення АЗС і, погрожуючи розбитою пляшкою, наказав віддати гроші з каси, повідомила Нацполіція.

Перелякана жінка передала йому 2800 гривень, після чого зловмисник втік. Незабаром копи затримали злочинця і вилучили речові докази.

Слідчі повідомили чоловіка про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій). Нападнику «світить» від 8 до 15 років із конфіскацією майна.