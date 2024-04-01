Чоловіка, який відібрав гроші в оператора АЗС, впіймали у Харкові
Вночі в Салтівському районі 41-річний чоловік увійшов до приміщення АЗС і, погрожуючи розбитою пляшкою, наказав віддати гроші з каси, повідомила Нацполіція.
Перелякана жінка передала йому 2800 гривень, після чого зловмисник втік. Незабаром копи затримали злочинця і вилучили речові докази.
Слідчі повідомили чоловіка про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій). Нападнику «світить» від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: АЗС, гроші, касса, Нацполиция, ограбление, разбой, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 17:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі в Салтівському районі 41-річний чоловік увійшов до приміщення АЗС і, погрожуючи розбитою пляшкою, наказав віддати гроші з каси, повідомила Нацполіція.".