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Чоловіка, який відібрав гроші в оператора АЗС, впіймали у Харкові

Події 17:31   01.04.2024
Оксана Якушко
Чоловіка, який відібрав гроші в оператора АЗС, впіймали у Харкові

Вночі в Салтівському районі 41-річний чоловік увійшов до приміщення АЗС і, погрожуючи розбитою пляшкою, наказав віддати гроші з каси, повідомила Нацполіція.

Перелякана жінка передала йому 2800 гривень, після чого зловмисник втік. Незабаром копи затримали злочинця і вилучили речові докази.

Слідчі повідомили чоловіка про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій). Нападнику «світить» від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 17:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі в Салтівському районі 41-річний чоловік увійшов до приміщення АЗС і, погрожуючи розбитою пляшкою, наказав віддати гроші з каси, повідомила Нацполіція.".