«єВідновлення»: 212 жителей Харьковщины купили новое жилье по сертификатам

212 жителей Харьковской области уже воспользовались сертификатами по программе «єВідновлення». Они приобрели 165 квартир и 47 частных домов.

Это имущество стоило 360 миллионов гривен, из них жилищными сертификатами оплатили более 354 миллионов, сообщает пресс-служба ХОВА.

Отмечается, что на компенсацию за полностью уничтоженное жилье в профильные комиссии поступило 4641 заявление. По ним сформировали 1518 сертификатов на общую сумму почти 2,2 миллиарда гривен. Также по результатам рассмотрения 11 обращений было принято решение о предоставлении денежной компенсации для строительства нового жилья на 27,5 миллиона гривен.

Кроме этого, в рамках программы «єВідновлення» 17271 заявитель получил компенсацию за поврежденное имущество, на их счета направили почти 1,6 миллиарда гривен. Еще для 814 жителей области передали на выплату более 133 миллионов. Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.