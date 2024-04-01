“єВідновлення”: 212 жителів Харківщини купили нове житло за сертифікатами

212 мешканців Харківської області вже скористалися сертифікатами за програмою “єВідновлення”. Вони придбали 165 квартир та 47 приватних будинків.

Це майно коштувало 360 мільйонів гривень, із них житловими сертифікатами сплатили понад 354 мільйони, повідомляє пресслужба ХОВА.

Зазначається, що на компенсацію за повністю знищене житло до профільних комісій надійшла 4641 заява. За ними сформували 1518 сертифікатів на загальну суму майже 2,2 мільярда гривень. Також за результатами розгляду 11 звернень було ухвалене рішення щодо надання грошової компенсації для будівництва нового житла на 27,5 мільйонів гривень.

Крім цього, у межах програми “єВідновлення” 17271 заявник отримав компенсацію за пошкоджене майно, на їхні рахунки спрямували майже 1,6 мільярда гривень. Ще для 814 жителів області передали на виплату понад 133 мільйони. Найбільше заяв подали мешканці Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.