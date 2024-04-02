Минэнерго о ситуации со светом в Харькове: графики будут работать и сегодня
В Министерстве энергетики Украины проинформировали о текущей ситуации с электроснабжением в Харькове.
Почасовые графики применялись в городе прошедшие сутки, отключения предполагаются и сегодня, сообщили в Минэнерго.
«Энергетики запитали населенный пункт, обесточенный с начала боевых действий. Без электроснабжения остаются 15,2 тысячи абонентов в 61 населенном пункте», — добавили в министерстве.
Также, в Минэнерго рассказали, что в Харькове с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали двух человек.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: графики, Минэнерго, отключение, світло, свет, ситуация, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 11:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве энергетики Украины проинформировали о текущей ситуации с электроснабжением в Харькове.".