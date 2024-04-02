Минэнерго о ситуации со светом в Харькове: графики будут работать и сегодня

В Министерстве энергетики Украины проинформировали о текущей ситуации с электроснабжением в Харькове.

Почасовые графики применялись в городе прошедшие сутки, отключения предполагаются и сегодня, сообщили в Минэнерго.

«Энергетики запитали населенный пункт, обесточенный с начала боевых действий. Без электроснабжения остаются 15,2 тысячи абонентов в 61 населенном пункте», — добавили в министерстве.

Также, в Минэнерго рассказали, что в Харькове с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали двух человек.