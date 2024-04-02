Міненерго про ситуацію зі світлом у Харкові: графіки працюватимуть і сьогодні
У Міністерстві енергетики України проінформували про поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові.
Погодинні графіки застосовувалися у місті минулої доби, відключення передбачаються і на поточну добу, повідомили у Міненерго.
«Енергетики заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку бойових дій. Без електропостачання залишаються 15,2 тисячі абонентів у 61 населеному пункті», – додали в міністерстві.
Також, у Міненерго розповіли, що у Харкові з підозрою на отруєння чадним газом шпиталізували двох людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 11:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві енергетики України проінформували про поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові.".