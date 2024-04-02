Live
  • Вт 02.04.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 39.07
  • EUR 42.14

Міненерго про ситуацію зі світлом у Харкові: графіки працюватимуть і сьогодні

Суспільство 11:10   02.04.2024
Вікторія Яковенко
Міненерго про ситуацію зі світлом у Харкові: графіки працюватимуть і сьогодні

У Міністерстві енергетики України проінформували про поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові.

Погодинні графіки застосовувалися у місті минулої доби, відключення передбачаються і на поточну добу, повідомили у Міненерго.

«Енергетики заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку бойових дій. Без електропостачання залишаються 15,2 тисячі абонентів у 61 населеному пункті», – додали в міністерстві.

Також, у Міненерго розповіли, що у Харкові з підозрою на отруєння чадним газом шпиталізували двох людей.

Читайте також: У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Прикордонники дронами «рознесли» укриття окупантів на Харківщині (відео)
Прикордонники дронами «рознесли» укриття окупантів на Харківщині (відео)
02.04.2024, 12:38
Офіційно: у Харкові в’їзд Трінклера став Джуса, а вулиця Бакуліна – Єніна
Офіційно: у Харкові в’їзд Трінклера став Джуса, а вулиця Бакуліна – Єніна
02.04.2024, 12:08
Головні новини Харкова 2 квітня: перспективи електротранспорту, удари КАБ
Головні новини Харкова 2 квітня: перспективи електротранспорту, удари КАБ
02.04.2024, 12:13
За хабар судитимуть колишнього військкома у Харкові: подробиці
За хабар судитимуть колишнього військкома у Харкові: подробиці
02.04.2024, 11:45
Міненерго про ситуацію зі світлом у Харкові: графіки працюватимуть і сьогодні
Міненерго про ситуацію зі світлом у Харкові: графіки працюватимуть і сьогодні
02.04.2024, 11:10
У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов
У Харкові немає можливості запустити електротранспорт у повному обсязі-Терехов
02.04.2024, 09:39

Новини за темою:

16:39
Відключати світло у Харкові планують не на 6 годин, а на 4 або 2 – Синєгубов
10:30
Відключення світла в Харкові: як користуватися ліфтами
16:51
«Графіки доводиться коригувати» – обленерго звернулося до харків’ян
15:03
Терехов пояснив, чому в Харкові можуть вимикати світло не за графіком
12:33
Графіки відключень світла діють у Харкові для 200 тис. абонентів – Міненерго

Ви читали новину: «Міненерго про ситуацію зі світлом у Харкові: графіки працюватимуть і сьогодні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві енергетики України проінформували про поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові.".