Міненерго про ситуацію зі світлом у Харкові: графіки працюватимуть і сьогодні

У Міністерстві енергетики України проінформували про поточну ситуацію з електропостачанням у Харкові.

Погодинні графіки застосовувалися у місті минулої доби, відключення передбачаються і на поточну добу, повідомили у Міненерго.

«Енергетики заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку бойових дій. Без електропостачання залишаються 15,2 тисячі абонентів у 61 населеному пункті», – додали в міністерстві.

Також, у Міненерго розповіли, що у Харкові з підозрою на отруєння чадним газом шпиталізували двох людей.