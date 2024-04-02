На Харьковщине хотят выплачивать адресную помощь семьям погибших спасателей

Депутаты Харьковского облсовета обратились в ХОВА с предложением расширить список получателей ежемесячного адресного денежного пособия для покрытия расходов на оплату услуг ЖКХ на Харьковщине.

Такое решение приняла постоянная комиссия по бюджету, сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

«Согласован проект решения областного совета «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного адресного денежного пособия для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины» с учетом следующего заключения комиссии: «Обратиться в Харьковскую областную военную администрацию с предложением рассмотреть возможность включения в список получателей данной адресной денежной помощи членов семей погибших работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – жителей Харьковской области», — проинформировали в облсовете.

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Также депутаты решили обязать ХОВА ежеквартально информировать профильные комиссии облсовета об использовании средств областного бюджета на выплату одноразовой адресной денежной помощи. Эти вопросы вынесут на ближайшую сессию облсовета.