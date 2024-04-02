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На Харківщині хочуть виплачувати адресну допомогу сім’ям загиблих ДСНСників

Суспільство 08:25   02.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині хочуть виплачувати адресну допомогу сім’ям загиблих ДСНСників

Депутати Харківської облради звернулися до ХОВА із пропозицією розширити список одержувачів щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату послуг ЖКГ на Харківщині.

Таке рішення ухвалила постійна комісія з питань бюджету, повідомила пресслужба Харківської облради.

“Погоджено проєкт рішення обласної ради “Про затвердження Порядку виплати щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України” з урахуванням наступного висновку комісії: “Звернутися до Харківської обласної військової адміністрації з пропозицією розглянути можливість включення до переліку отримувачів даної адресної грошової допомоги членів сімей загиблих працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій – жителів Харківської області”, – поінформували в облраді.

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Також депутати вирішили зобов’язати ХОВА щоквартально інформувати профільні комісії облради про використання коштів обласного бюджету на виплату одноразової адресної грошової допомоги. Ці питання винесуть на найближчу сесію облради.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 08:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської облради звернулися до ХОВА із пропозицією розширити список одержувачів щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату послуг ЖКГ на Харківщині".