В части Харькова воду на этой неделе будут подавать по графику — подробности
Жители ряда микрорайонов и улиц Харькова с 3 по 6 апреля будут получать воду из кранов по графику, сообщает пресс-служба горсовета.
Речь о микрорайонах Горизонт 1 и 2, микрорайоне Солнечный, улицах Грицевца, Зубарева, Роганской, Тархова, поселке Коммунист и Докучаева, водоснабжение которых будет осуществляться с 5:00 до 8:00 и с 19:00 до 22:00.
Причина — профилактические работы на канализационных сетях, которые будет проводить КП «Харьковводоканал».
Жителям рекомендуют заблаговременно сделать запасы воды. Телефон для справок: 15-33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, водоснабжение, график, Харьков, Харьковводоканал;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители ряда микрорайонов и улиц Харькова с 3 по 6 апреля будут получать воду из кранов по графику".