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В части Харькова воду на этой неделе будут подавать по графику — подробности

Общество 19:18   02.04.2024
Елена Нагорная
В части Харькова воду на этой неделе будут подавать по графику — подробности

Жители ряда микрорайонов и улиц Харькова с 3 по 6 апреля будут получать воду из кранов по графику, сообщает пресс-служба горсовета.

Речь о микрорайонах Горизонт 1 и 2, микрорайоне Солнечный, улицах Грицевца, Зубарева, Роганской, Тархова, поселке Коммунист и Докучаева, водоснабжение которых будет осуществляться с 5:00 до 8:00 и с 19:00 до 22:00.

Причина — профилактические работы на канализационных сетях, которые будет проводить КП «Харьковводоканал».

Жителям рекомендуют заблаговременно сделать запасы воды. Телефон для справок: 15-33.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 19:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители ряда микрорайонов и улиц Харькова с 3 по 6 апреля будут получать воду из кранов по графику".