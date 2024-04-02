В части Харькова воду на этой неделе будут подавать по графику — подробности

Жители ряда микрорайонов и улиц Харькова с 3 по 6 апреля будут получать воду из кранов по графику, сообщает пресс-служба горсовета.

Речь о микрорайонах Горизонт 1 и 2, микрорайоне Солнечный, улицах Грицевца, Зубарева, Роганской, Тархова, поселке Коммунист и Докучаева, водоснабжение которых будет осуществляться с 5:00 до 8:00 и с 19:00 до 22:00.

Причина — профилактические работы на канализационных сетях, которые будет проводить КП «Харьковводоканал».

Жителям рекомендуют заблаговременно сделать запасы воды. Телефон для справок: 15-33.