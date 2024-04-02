На Харьковщине проверили объекты водоснабжения — нарушения есть почти на всех
Нарушения есть на всех 30 объектах централизованного водоснабжения Харьковской области и на 130 из 131 объекта децентрализованного питьевого водоснабжения.
Об этом свидетельствуют результаты проверок, которые проводило с начала года ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В чем именно заключаются нарушения, в ведомстве не уточняют, однако отмечают, что по результатам проверок предоставили четыре предписания на их устранение и направили 114 писем с предложениями субъектам водоснабжения. Требования 21 письма уже выполнили.
Как отмечают в Госпродпотребслужбе, цель этих проверок — предотвратить возникновение и распространение инфекционных болезней, в частности гепатита A. В течение ноября 2023 года — марта 2024-го информация о распространении этого вируса не поступала.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, водоснабжение, госпродпотребслужба, проверка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 19:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нарушения есть на всех 30 объектах централизованного водоснабжения Харьковской области и на 130 из 131 объекта децентрализованного питьевого водоснабжения".