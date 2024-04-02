На Харьковщине проверили объекты водоснабжения — нарушения есть почти на всех

Нарушения есть на всех 30 объектах централизованного водоснабжения Харьковской области и на 130 из 131 объекта децентрализованного питьевого водоснабжения.

Об этом свидетельствуют результаты проверок, которые проводило с начала года ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В чем именно заключаются нарушения, в ведомстве не уточняют, однако отмечают, что по результатам проверок предоставили четыре предписания на их устранение и направили 114 писем с предложениями субъектам водоснабжения. Требования 21 письма уже выполнили.

Как отмечают в Госпродпотребслужбе, цель этих проверок — предотвратить возникновение и распространение инфекционных болезней, в частности гепатита A. В течение ноября 2023 года — марта 2024-го информация о распространении этого вируса не поступала.