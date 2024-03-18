Удар по нефтебазе в Харькове — оперативные данные по загрязнению воды и грунта
Специалисты обнародовали результаты нового исследования воды из колонок и подземных водоносных горизонтов, а также почвы и воздуха вблизи нефтебазы по улице Енакиевской в Немышлянском районе Харькова, которая была разрушена БпЛА «Шахед» 9 февраля.
Так, в воде из колонок городского водопровода установлено превышение содержания нефтепродуктов в 3,2 и 2,3 раза. Такое превышение, отмечают специалисты, сопровождалось сторонними запахами и привкусом. Все это является основанием для отказа от использования такой воды, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
В пробах почвы, отобранных в частном секторе, где визуально наблюдалось загрязнение нефтепродуктами, установлено превышение их предельно допустимых концентраций.
«Сверхнормативные концентрации нефтепродуктов в почве вызывают фитотоксическое действие, подавляя развитие всех растений. Кроме этого, они представляют риски для загрязнения воздуха и подземных водоносных горизонтов», — объясняют в ведомстве.
В воздухе на территории жилой застройки вблизи места ЧС обнаружили превышение содержания ксилола — летучего химического вещества, входящего в состав нефтепродуктов. Испарение с поверхности загрязненного грунта этого и других химических веществ усиливается с повышением температуры.
«На сегодня единственным возможным методом уменьшения концентрации нефтепродуктов в почве и воздухе является снятие верхнего загрязненного слоя и замена его на чистый. Засыпка загрязненного грунта чистым — недопустима!» — отмечают специалисты.
В воде подземных горизонтов превышений не обнаружено. Впрочем, пить ее по-прежнему запрещено.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ООО «ХНБ-Резерв» в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. Семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.
Часть нефтепродуктов попала в почву, часть — в реки Немышля, Харьков, Лопань и Уды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, грунт, Немышлянский район, нефтебаза, нефтепродукты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 21:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты обнародовали результаты нового исследования воды из колонок и подземных водоносных горизонтов, а также почвы и воздуха".