Удар по нафтобазі в Харкові – оперативні дані щодо забруднення води та ґрунту

Фахівці оприлюднили результати нового дослідження води з колонок та підземних горизонтів, а також ґрунту та повітря поблизу нафтобази по вулиці Єнакіївській у Немишлянському районі Харкова, яка була зруйнована “шахедами” 9 лютого.

Так, у воді з колонок міського водопроводу встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 3,2 та 2,3 раза. Таке перевищення, зазначають фахівці, супроводжувалося сторонніми запахами та присмаком. Усе це є підставою для відмови від використання такої води, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

У пробах ґрунту, відібраних у приватному секторі, де візуально спостерігалося забруднення нафтопродуктами, встановлено перевищення їхніх гранично допустимих концентрацій.

“Понаднормативні концентрації нафтопродуктів у ґрунті спричинюють фітотоксичну дію, пригнічуючи розвиток усіх рослин. Окрім цього, вони становлять ризики для забруднення повітря та підземних водоносних горизонтів“, – пояснюють у відомстві.

У повітрі на території житлової забудови поблизу місця НС виявили перевищення вмісту ксилолу – летючої хімічної речовини, яка входить до складу нафтопродуктів. Випаровування з поверхні забрудненого ґрунту цієї та інших хімічних речовин посилюється з підвищенням температури.

“На сьогодні єдиним можливим методом зменшення концентрації нафтопродуктів у ґрунті та повітрі є зняття верхнього забрудненого шару та заміна його на чистий. Засипка забрудненого ґрунту чистим – недопустима!” – зазначають фахівці.

У воді підземних горизонтів перевищень не виявлено. Втім, пити її, як і раніше, заборонено.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ТОВ “ХНБ-Резерв” у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². Сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років.

Частина нафтопродуктів потрапила у ґрунт, частина – до річок Немишля, Харків, Лопань та Уди. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.