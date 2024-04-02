На Харківщині перевірили об’єкти водопостачання – порушення є майже на всіх

Порушення є на всіх 30 об’єктах централізованого водопостачання Харківської області та на 130 зі 131 об’єкта децентралізованого питного водопостачання.

Про це свідчать результати перевірок, які проводило з початку року ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

У чому саме полягають порушення, у відомстві не уточнюють, проте зазначають, що за результатами перевірок надали чотири приписи на їхнє усунення та направили 114 листів із пропозиціями суб’єктам водопостачання. Вимоги 21 листа вже виконали.

Як зазначають у Держпродспоживслужбі, мета цих перевірок – запобігти виникненню та поширенню інфекційних хвороб, зокрема гепатиту A. Протягом листопада 2023 року – березня 2024-го інформація щодо поширення цього вірусу не надходила.