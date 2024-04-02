На Харківщині перевірили об’єкти водопостачання – порушення є майже на всіх
Порушення є на всіх 30 об’єктах централізованого водопостачання Харківської області та на 130 зі 131 об’єкта децентралізованого питного водопостачання.
Про це свідчать результати перевірок, які проводило з початку року ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
У чому саме полягають порушення, у відомстві не уточнюють, проте зазначають, що за результатами перевірок надали чотири приписи на їхнє усунення та направили 114 листів із пропозиціями суб’єктам водопостачання. Вимоги 21 листа вже виконали.
Як зазначають у Держпродспоживслужбі, мета цих перевірок – запобігти виникненню та поширенню інфекційних хвороб, зокрема гепатиту A. Протягом листопада 2023 року – березня 2024-го інформація щодо поширення цього вірусу не надходила.
Читайте також: Удар по нафтобазі в Харкові — оперативні дані щодо забруднення води та ґрунту
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, водоснабжение, госпродпотребслужба, проверка, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині перевірили об’єкти водопостачання – порушення є майже на всіх»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 19:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Порушення є на всіх 30 об’єктах централізованого водопостачання Харківської області та на 130 зі 131 об’єкта децентралізованого питного водопостачання".