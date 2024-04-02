У частині Харкова воду цього тижня подаватимуть за графіком – подробиці
Мешканці низки мікрорайонів та вулиць Харкова з 3 по 6 квітня отримуватимуть воду з кранів за графіком, повідомляє пресслужба міськради.
Йдеться про мікрорайони Горизонт 1 та 2, мікрорайон Сонячний, вулиці Грицевця, Зубарєва, Роганську, Тархова, селища Комуніст та Докучаєва, водопостачання яких здійснюватиметься з 5:00 до 8:00 та з 19:00 до 22:00.
Причина – профілактичні роботи на каналізаційних мережах, які проводитиме КП “Харківводоканал”.
Мешканцям рекомендують заздалегідь зробити запаси води. Телефон для довідок: 15-33.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 19:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці низки мікрорайонів та вулиць Харкова з 3 по 6 квітня отримуватимуть воду з кранів за графіком".