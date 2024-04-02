Враг на Харьковщине пытался атаковать при поддержке авиации — Генштаб ВСУ
За сутки оккупанты попытались провести одну атаку на Харьковщине — возле села Синьковка Купянского района.
Там враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также противник нанес авиаудар вблизи села Липцы Харьковского района.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Гатище, Плетеневка, Липцы, Синьковка, Ивановка и Степовая Новоселовка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 19:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки оккупанты попытались провести одну атаку на Харьковщине — возле села Синьковка Купянского района".