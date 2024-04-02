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Враг на Харьковщине пытался атаковать при поддержке авиации — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:33   02.04.2024
Елена Нагорная
Враг на Харьковщине пытался атаковать при поддержке авиации — Генштаб ВСУ

За сутки оккупанты попытались провести одну атаку на Харьковщине — возле села Синьковка Купянского района.

Там враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар вблизи села Липцы Харьковского района.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Гатище, Плетеневка, Липцы, Синьковка, Ивановка и Степовая Новоселовка.

Читайте также: Генштаб сообщил об авиаударах по семи населенным пунктам Харьковщины

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 19:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки оккупанты попытались провести одну атаку на Харьковщине — возле села Синьковка Купянского района".