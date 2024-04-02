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Ворог на Харківщині намагався атакувати за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ

Події 19:33   02.04.2024
Олена Нагорна
Ворог на Харківщині намагався атакувати за підтримки авіації – Генштаб ЗСУ

За добу окупанти спробували провести одну атаку на Харківщині – біля села Синьківка Куп’янського району.

Там ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаудару поблизу села Липці Харківського району.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Гатище, Плетенівка, Липці, Синьківка, Іванівка та Степова Новоселівка.

Читайте також: Генштаб повідомив про авіаудари по семи населених пунктах Харківщини

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 19:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу окупанти спробували провести одну атаку на Харківщині – біля села Синьківка Куп’янського району".