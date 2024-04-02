Генштаб повідомив про авіаудари по семи населених пунктах Харківщини

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 квітня поінформував про нічну атаку “шахедів”, авіаудари та відсутність штурмів на Куп’янському напрямку.

“Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України дев’ять ударних БПЛА було знищено”, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Минулої ночі метою “шахедів” були центральні області України. Повітряні сили ЗСУ інформували про проліт БПЛА над територією Херсонської області в бік Дніпропетровської. “Шахеди” фіксували, зокрема, в районі Дніпра.

На Харківщині ворог наносив авіаудари. Вони припали по населених пунктах: Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Куп’янськ, Садове, Табаївка та Чернещина.

Загалом по території України росіяни завдали 93 авіаудари, а також – вісім разів били ракетами та 126 – з РСЗВ. Під ударами артилерії було понад 120 населених пунктів.

На фронті зафіксували 71 бойове зіткнення. Штурмових дій на Куп’янському напрямку не було.

“За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по одному пункту управління та семи районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одній наземній станції управління БПЛА, одному засобу протиповітряної оборони, двом станціям РЕБ, одному складу боєприпасів та одному району зосередження особового складу ворога”, – перерахували в ГШ.