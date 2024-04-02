Генштаб сообщил про авиаудары по семи населенным пунктам Харьковщины
Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 апреля проинформировал о ночной атаке «шахедов», авиаударах и отсутствии штурмов на Купянском направлении.
«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины девять ударных БПЛА были уничтожены», — сообщил Генштаб ВСУ.
Минувшей ночью целью «шахедов» были центральные области Украины. Воздушные силы ВСУ информировали о пролете БПЛА над территорией Херсонской области в сторону Днепропетровской. «Шахеды» фиксировали, в том числе, в районе Днепра.
По Харьковской области враг наносил авиаудары. Они пришлись по населенным пунктам: Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка, Купянск, Садовое, Табаевка и Чернещина.
В целом по территории Украины россияне нанесли 93 авиаудара, а также — восемь раз били ракетами и 126 — из РСЗО. Под ударами артиллерии было более 120 населенных пунктов.
На фронте зафиксировали 71 боевое столкновение. Штурмовых действий на Купянском направлении не было.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному пункту управления и семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной наземной станции управления БпЛА, одному средству противовоздушной обороны, двум станциям РЭБ, одному складу боеприпасов и одному району сосредоточения личного состава врага», — перечислили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: генштаб, зведення, обстрелы. война;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 апреля проинформировал о ночной атаке «шахедов», авиаударах и отсутствии штурмов на Купянском направлении".