Генштаб сообщил про авиаудары по семи населенным пунктам Харьковщины

Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 апреля проинформировал о ночной атаке «шахедов», авиаударах и отсутствии штурмов на Купянском направлении.

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины девять ударных БПЛА были уничтожены», — сообщил Генштаб ВСУ.

Минувшей ночью целью «шахедов» были центральные области Украины. Воздушные силы ВСУ информировали о пролете БПЛА над территорией Херсонской области в сторону Днепропетровской. «Шахеды» фиксировали, в том числе, в районе Днепра.

По Харьковской области враг наносил авиаудары. Они пришлись по населенным пунктам: Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка, Купянск, Садовое, Табаевка и Чернещина.

В целом по территории Украины россияне нанесли 93 авиаудара, а также — восемь раз били ракетами и 126 — из РСЗО. Под ударами артиллерии было более 120 населенных пунктов.

На фронте зафиксировали 71 боевое столкновение. Штурмовых действий на Купянском направлении не было.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному пункту управления и семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной наземной станции управления БпЛА, одному средству противовоздушной обороны, двум станциям РЭБ, одному складу боеприпасов и одному району сосредоточения личного состава врага», — перечислили в ГШ.