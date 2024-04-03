16-летний парень напился и избил прохожих возле торгового центра в Харькове

16-летний подросток получил подозрение по факту хулиганства, ему «светит» до 5 лет тюрьмы, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Вечером 28 марта 2024 года молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения возле одного из торговых центров Харькова. Он без повода спровоцировал ссору с мужчиной и его 15-летним сыном, обращаясь к ним матом. Затем он напал на них и стал их избивать, из-за чего оба упали на землю.

И на этом агрессор не остановился: пользуясь беспомощным состоянием отца и сына, он ударил их ногами по туловищу.

Правоохранители задержали несовершеннолетнего злоумышленника. Ему светит лишение свободы сроком от 4 до 5 лет.