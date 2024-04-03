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16-летний парень напился и избил прохожих возле торгового центра в Харькове

Происшествия 15:34   03.04.2024
Оксана Якушко
16-летний парень напился и избил прохожих возле торгового центра в Харькове

16-летний подросток получил подозрение по факту хулиганства, ему «светит» до 5 лет тюрьмы, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Вечером 28 марта 2024 года молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения возле одного из торговых центров Харькова. Он без повода спровоцировал ссору с мужчиной и его 15-летним сыном, обращаясь к ним матом. Затем он напал на них и стал их избивать, из-за чего оба упали на землю.

И на этом агрессор не остановился: пользуясь беспомощным состоянием отца и сына, он ударил их ногами по туловищу.
Правоохранители задержали несовершеннолетнего злоумышленника. Ему светит лишение свободы сроком от 4 до 5 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 15:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летний подросток получил подозрение по факту хулиганства, ему «светит» до 5 лет тюрьмы, сообщила Харьковская областная прокуратура.".