16-летний парень напился и избил прохожих возле торгового центра в Харькове
16-летний подросток получил подозрение по факту хулиганства, ему «светит» до 5 лет тюрьмы, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Вечером 28 марта 2024 года молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения возле одного из торговых центров Харькова. Он без повода спровоцировал ссору с мужчиной и его 15-летним сыном, обращаясь к ним матом. Затем он напал на них и стал их избивать, из-за чего оба упали на землю.
И на этом агрессор не остановился: пользуясь беспомощным состоянием отца и сына, он ударил их ногами по туловищу.
Правоохранители задержали несовершеннолетнего злоумышленника. Ему светит лишение свободы сроком от 4 до 5 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: избиение, мужчина, нападение, напал, парень, подозрение, сын, тц, Харьков, Харьковская областная прокуратура, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 15:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летний подросток получил подозрение по факту хулиганства, ему «светит» до 5 лет тюрьмы, сообщила Харьковская областная прокуратура.".