16-річний парубок напився і побив перехожих біля ТЦ у Харкові
16-річний підліток отримав підозру за фактом хуліганства, йому “світить” до 5 років ув’язнення, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Ввечері 28 березня 2024 року парубок напився та перебував біля одного з торгових центрів Харкова. Він безпідставно посварився конфлікт з чоловіком та його 15-річним сином, звертаючись до них нецензурною лайкою. Потім він напав на них і почав їх бити, від чого відвідувачі ТЦ впали на землю.
І на цьому фігурант не зупинився: користуючись безпорадним станом батька та сина, він вдарив їх ногами по тулубу.
Правоохоронці викрили неповнолітнього зловмисника. Йому «світить» обмеження волі на строк від 4 до 5 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 15:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річний підліток отримав підозру за фактом хуліганства, йому “світить” до 5 років ув’язнення, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".