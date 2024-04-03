16-річний парубок напився і побив перехожих біля ТЦ у Харкові

16-річний підліток отримав підозру за фактом хуліганства, йому “світить” до 5 років ув’язнення, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Ввечері 28 березня 2024 року парубок напився та перебував біля одного з торгових центрів Харкова. Він безпідставно посварився конфлікт з чоловіком та його 15-річним сином, звертаючись до них нецензурною лайкою. Потім він напав на них і почав їх бити, від чого відвідувачі ТЦ впали на землю.

І на цьому фігурант не зупинився: користуючись безпорадним станом батька та сина, він вдарив їх ногами по тулубу.

Правоохоронці викрили неповнолітнього зловмисника. Йому «світить» обмеження волі на строк від 4 до 5 років.