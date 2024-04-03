Масштабный лесной пожар вспыхнул на Харьковщине из-за обстрелов (фото)

Вражеские обстрелы прифронтовых населенных пунктов Купянского района днем 3 апреля вызвали масштабный лесной пожар.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в сосновом лесу на окраине села Колесниковка Куриловской громады загорелась хвойная подстилка. Общая площадь пожара составила более 9 гектаров.

В 17:00 чрезвычайники ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.