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Масштабный лесной пожар вспыхнул на Харьковщине из-за обстрелов (фото)

Происшествия 20:04   03.04.2024
Елена Нагорная
Масштабный лесной пожар вспыхнул на Харьковщине из-за обстрелов (фото)

Вражеские обстрелы прифронтовых населенных пунктов Купянского района днем 3 апреля вызвали масштабный лесной пожар.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в сосновом лесу на окраине села Колесниковка Куриловской громады загорелась хвойная подстилка. Общая площадь пожара составила более 9 гектаров.

В 17:00 чрезвычайники ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 20:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские обстрелы прифронтовых населенных пунктов Купянского района днем 3 апреля вызвали масштабный лесной пожар".