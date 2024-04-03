Масштабный лесной пожар вспыхнул на Харьковщине из-за обстрелов (фото)
Вражеские обстрелы прифронтовых населенных пунктов Купянского района днем 3 апреля вызвали масштабный лесной пожар.
Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в сосновом лесу на окраине села Колесниковка Куриловской громады загорелась хвойная подстилка. Общая площадь пожара составила более 9 гектаров.
В 17:00 чрезвычайники ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.
Читайте также: “Это ужас!” – спасатели обратились к жителям Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, Купянский район, ліс, лес, обстрелы, пожары, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Масштабный лесной пожар вспыхнул на Харьковщине из-за обстрелов (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 20:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские обстрелы прифронтовых населенных пунктов Купянского района днем 3 апреля вызвали масштабный лесной пожар".