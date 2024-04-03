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Масштабна лісова пожежа спалахнула на Харківщині через обстріли (фото)

Події 20:04   03.04.2024
Олена Нагорна
Масштабна лісова пожежа спалахнула на Харківщині через обстріли (фото)

Ворожі обстріли прифронтових населених пунктів Куп’янського району вдень 3 квітня спричинили масштабну лісову пожежу.

Як повідомляють у ГУ ДСНС в Харківській області, у сосновому лісі на околиці села Колісниківка Курилівської громади спалахнула хвойна підстилка. Загальна площа пожежі становила понад 9 гектарів.

О 17:00 надзвичайники ліквідували загоряння. Жертв та постраждалих немає.

Читайте також: “Це жах!” – рятувальники звернулися до мешканців Харківщини

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 20:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі обстріли прифронтових населених пунктів Куп’янського району вдень 3 квітня спричинили масштабну лісову пожежу".