Масштабна лісова пожежа спалахнула на Харківщині через обстріли (фото)
Ворожі обстріли прифронтових населених пунктів Куп’янського району вдень 3 квітня спричинили масштабну лісову пожежу.
Як повідомляють у ГУ ДСНС в Харківській області, у сосновому лісі на околиці села Колісниківка Курилівської громади спалахнула хвойна підстилка. Загальна площа пожежі становила понад 9 гектарів.
О 17:00 надзвичайники ліквідували загоряння. Жертв та постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, Купянский район, ліс, обстріли, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 20:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі обстріли прифронтових населених пунктів Куп’янського району вдень 3 квітня спричинили масштабну лісову пожежу".