Масштабна лісова пожежа спалахнула на Харківщині через обстріли (фото)

Ворожі обстріли прифронтових населених пунктів Куп’янського району вдень 3 квітня спричинили масштабну лісову пожежу.

Як повідомляють у ГУ ДСНС в Харківській області, у сосновому лісі на околиці села Колісниківка Курилівської громади спалахнула хвойна підстилка. Загальна площа пожежі становила понад 9 гектарів.

О 17:00 надзвичайники ліквідували загоряння. Жертв та постраждалих немає.