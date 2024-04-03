Утром в Харькове применили графики почасовых отключений света — Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщило, что утром в Харькове электричество отключили 115 тысячам абонентов.
«В г. Харьков за прошедшие сутки применялись графики почасовых отключений – обесточивались около 230 тысяч потребителей. Также графики применяются сегодня утром – отключены 115 тысяч абонентов. В других областях страны ограничений потребителей не планируется», — проинформировала пресс-служба Минэнерго в утренней сводке 3 апреля.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе пока нет возможности восстановить в полном объеме работу электротранспорта. Восстановили работу метро, хоть интервалы между поездами значительные — 10-12 минут в час пик и до 20 минут в остальное время. Также на маршруты вернули часть троллейбусов на автономном ходу. Что касается трамваев, то пока о возвращении их на маршруты речь не идет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: графики, електрика, Минэнерго, новости Харькова, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 10:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило, что утром в Харькове электричество отключили 115 тысячам абонентов".