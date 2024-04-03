Вранці в Харкові застосували графіки погодинних відключень світла – Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило, що вранці в Харкові електрику відключили 115 тисячам абонентів.

“У м. Харків минулої доби застосовувалися графіки погодинних відключень – знеструмлювалися близько 230 тисяч споживачів. Також графіки застосовуються сьогодні зранку – відключено 115 тисяч абонентів. В інших областях країни обмежень споживачів не планується”, – поінформувала пресслужба Міненерго в ранковому зведенні 3 квітня.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті поки що немає можливості відновити в повному обсязі роботу електротранспорту. Відновили роботу метро, ​​хоч інтервали між поїздами значні — 10-12 хвилин у годину пік та до 20 хвилин у решту часу. Також на маршрути повернули частину тролейбусів з автономним ходом. Щодо трамваїв, то поки про повернення їх на маршрути не йдеться.