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Вранці в Харкові застосували графіки погодинних відключень світла – Міненерго

Суспільство 10:02   03.04.2024
Оксана Горун
Вранці в Харкові застосували графіки погодинних відключень світла – Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило, що вранці в Харкові електрику відключили 115 тисячам абонентів.

“У м. Харків минулої доби застосовувалися графіки погодинних відключень – знеструмлювалися близько 230 тисяч споживачів. Також графіки застосовуються сьогодні зранку – відключено 115 тисяч абонентів. В інших областях країни обмежень споживачів не планується”, – поінформувала пресслужба Міненерго в ранковому зведенні 3 квітня.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті поки що немає можливості відновити в повному обсязі роботу електротранспорту. Відновили роботу метро, ​​хоч інтервали між поїздами значні — 10-12 хвилин у годину пік та до 20 хвилин у решту часу. Також на маршрути повернули частину тролейбусів з автономним ходом. Щодо трамваїв, то поки про повернення їх на маршрути не йдеться.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 10:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило, що вранці в Харкові електрику відключили 115 тисячам абонентів".