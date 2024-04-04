Эвакуация жителей Харькова. Кто и как продвигает этот фейк – аналитика ХАЦ

Россияне сделали ставку на то, чтобы запугать харьковчан и заставить их уехать из города. В последние недели российские агрессоры увеличили количество обстрелов Харькова. Были атакованы харьковские подстанции и ТЭЦ, в результате чего несколько суток были почти без света. На фоне обстрелов российская пропаганда пытается усилить страх у жителей города с помощью манипуляций и дезинформации о принудительной эвакуации, пишет ХАЦ.

Распространяются фейковые сообщения от имени ГСЧС о рекомендации эвакуироваться жителям Харькова до 15 апреля 2024 года.

Также россияне на пропагандистских ресурсах и в телеграмм-каналах распространяют видео массового выезда харьковчан из города, когда тысячи машин едут в три ряда, и занимают даже встречную полосу. И утверждают, что это было снято в понедельник, 1 апреля 2024 года.

На самом деле это видео 2022 года. Это можно определить даже по погоде на видео. Дождь, снег, в то время как в Харькове 1 апреля была солнечная погода. Но это пропагандистам не мешает выстраивать собственные нарративы о том, что в Харькове осталось максимум 500-600 тысяч, а эвакуацию не объявляют, потому что ВСУ будут использовать харьковчан как живой щит.

Даже подписчики пророссийских телеграмм-каналов начали в комментариях писать, что это фейк, и это видео позапрошлого года.

Кто еще в медиапространстве сознательно и ради кликбейтных заголовков продвигает нарратив россиян об «эвакуации Харькова».

Например, ютуб-канал «Фабрика новостей» (3,83 млн подписчиков, часть проекта «Платформа», созданного Ростиславом Буняком и его командой) несколько дней назад опубликовал эфир с полковником запаса ВСУ, летчиком-инструктором, военным экспертом Романом Свитаном с кликбейтным заголовком » Харьков ждет бойня! Придется вывезти полтора миллиона человек”.

Харьковский ютуб-блогер Taxi Cool (45,1 тысячи подписчиков, автор – коренной харьковчанин Александр) тоже использует кликбейт на тему эвакуации из Харькова.

Блогер Мирослав Олешко, которого СБУ подозревает по факту ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа), сознательно подыгрывает российской пропаганде и распространяет нарратив о том, что Харьков не эвакуируют, потому что жителей города будут использовать как живой щит.

Что говорят официальные лица, власти города по эвакуации

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявляет, что оснований для эвакуации из Харькова пока нет. Несмотря на постоянные обстрелы Харькова, ни власть, ни военные не видят необходимости эвакуации из города.

Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона отметил, что месседжи, что «здесь и сейчас, завтра нападут на Харьков» — это российская ИПСО.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отмечают, что враг пока не имеет ресурсов для окружения или захвата Харькова.

А руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что панические сообщения являются частью ИПСО россиян, чтобы нагнетать панику среди жителей Харьковщины.

«РФ продолжает свою дезинформационную кампанию «пропаганда страха» с целью запугать жителей Харькова наступлением на город, который пока невозможен. Главная цель россиян – сделать так, чтобы побольше людей уехало», – подчеркнул руководитель ЦПИ.