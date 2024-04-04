Евакуація мешканців Харкова. Хто і як просуває цей фейк – аналітика ХАЦ

Росіяни зробили ставку на те, щоб залякати харків’ян і змусити їх виїхати з міста. Протягом останніх тижнів російські агресори збільшили кількість обстрілів Харкова. Були атаковані харківські підстанції і ТЕЦ, внаслідок чого місто декілька діб було майже без світла. На фоні обстрілів російська пропаганда намагається посилити острах у мешканців міста за допомогою маніпуляцій та дезінформації щодо примусової евакуації, пише ХАЦ.

Поширюються фейкові повідомлення від імені ДСНС про рекомендацію евакуюватися жителям Харкова до 15 квітня 2024 року.

Також росіяни на пропагандистських ресурсах та в телеграм-каналах розповсюджують начебто відео масового виїзду харків’ян з міста, коли тисячі машин їдуть в три ряди, і займають навіть зустрічну смугу. І стверджують, що знято було це в понеділок, 1 квітня 2024 року.

Насправді це відео 2022 року. Це можна визначити навіть по погоді у відео. Дощ, сніг, у той час, як у Харкові того дня була сонячна погода. Але це пропагандистам не заважає вибудовувати власні наративи про те, що у Харкові залишилось максимум 500-600 тисяч, а евакуацію не оголошують, бо ЗСУ будуть використовувати харків’ян як живий щит.

Навіть підписники проросійських телеграм-каналів почали в коментарях писати, що це фейк, і це відео позаминулого року.

Хто ще в медіапросторі свідомо і заради клікбейтних заголовків просуває наратив росіян про “евакуацію Харкова”.

Наприклад ютуб-канал “Фабрика новин” (3,83 млн підписників, частина проекту “Платформа”, створеного Ростиславом Буняком та його командою) декілька днів тому опублікував ефір з полковником запасу ЗСУ, льотчиком-інструктором, військовим експертом Романом Світаном з клікбейтним заголовком “Харьков ждет бойня! Придется вывезти полтора млн людей”.

Харківський ютуб-блогер “Taxi Cool” (45,1 тисяч підписників, автор – корінний харків’янин Олександр) теж використовує клікбейт на тему евакуації з Харкова.

Блогер Мирослав Олешко, якого СБУ підозрює за фактом ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа), свідомо підігрує російські пропаганді та розповсюджує наратив про те, що Харків не евакуюють, бо мешканців міста будуть використовувати як живий щит.

Що кажуть офіційні особи, влада міста щодо евакуації

Харківський міський голова Ігор Терехов заявляє, що підстав для евакуації з Харкова наразі немає. Попри постійні обстріли Харкова наразі ні влада, ні військові не бачать необхідності евакуації з міста.

Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону наголосив, що меседжі, що “тут і зараз, завтра нападуть на Харків” – це російська ІПСО.

В Центрі протидії дезінформації при РНБО, зазначають що ворог наразі не має ресурсів для оточення або захоплення Харкова.

А керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що панічні повідомлення є частиною ІПСО росіян, щоб нагнітати паніку серед жителів Харківщини.

«РФ продовжує свою дезінформаційну кампанію «пропаганда страху» з метою залякати мешканців Харкова наступом на місто, який наразі неможливий. Головна мета росіян – зробити так, щоб побільше людей виїхало», – наголосив керівник ЦПД.