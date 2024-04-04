На Харьковщине уклонисту дали три года тюрьмы
Три года за решеткой проведет 28-летний житель Изюмского района на Харьковщине, который пытался избежать мобилизации.
«В ноябре 2022 года мужчина получил боевую повестку для последующего прибытия в первый отдел Изюмского РТЦК и СП для прохождения военной службы во время мобилизации, — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. — Будучи пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы согласно справке военно-врачебной комиссии и не имея правовых оснований на отсрочку от призыва, на военную службу во время мобилизации в первый отдел Изюмского РТЦК и СП не явился»
На этом досудебная история уклониста не закончилась. Ему вручили повестку повторно. Но и вторую он проигнорировал. А на суде признал свою вину.
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Первый, достаточно мягкий, приговор мужчине вынес Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области. 28 марта 2023 года его признали виновным и приговорили к лишению свободы на три года, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.
«Не согласившись с указанным приговором, прокуроры обжаловали его в апелляционном порядке. Приговором коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Днепровского апелляционного суда апелляционная жалоба прокурора удовлетворена. Приговор апелляционного суда вступил в силу», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 14:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три года за решеткой проведет 28-летний житель Изюмского района на Харьковщине, который пытался избежать мобилизации".