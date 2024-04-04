На Харківщині ухилянту дали три роки в’язниці

Три роки за ґратами проведе 28-річний мешканець Ізюмського району на Харківщині, який намагався уникнути мобілізації.

“У листопаді 2022 року чоловік отримав бойову повістку для подальшого прибуття до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП для проходження військової служби під час мобілізації, – повідомили подробиці в пресслужбі Харківської обласної прокуратури. – Бувши придатним за станом здоров`я для проходження військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії та не маючи правових підстав на відстрочку від призову, на військову службу під час мобілізації до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП не з’явився”

На цьому досудова історія ухилянта не закінчилася. Йому вручили повістку повторно. Але й другу він проігнорував. А на суді визнав свою провину.

Перший, досить м’який вирок, чоловіку ухвалив Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. 28 березня 2023 року його визнали винним та засудили до позбавлення волі на три роки, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном у два роки.

“Не погодившись з вказаним вироком, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку. Вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Дніпровського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора задоволено. Вирок апеляційного суду набрав чинності”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.