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Россия перешла к тактике двойных ударов по Харькову — Синегубов

Происшествия 17:40   05.04.2024
Оксана Якушко
Россия перешла к тактике двойных ударов по Харькову — Синегубов Фото: BILD

Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер побывал в Харькове, который в последнее время постоянно подвергается российским обстрелам. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что ВС РФ намеренно атакуют город двумя волнами, чтобы убивать украинских спасателей, пожарных и полицейских.

«Прошлой ночью был один из тяжелейших ударов по Харьковской области. Атакована гражданская инфраструктура и жилые здания. Их тактика заключалась в обстреле двумя волнами. Сначала атакуют жилые здания. Затем, когда на место приезжают наши службы спасения и полиция, происходит второй удар, при котором убивают сотрудников наших служб и мирных жителей. Не было ни одного удара по военным целям или солдатам. Это атаки исключительно против гражданских», — сказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 17:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер побывал в Харькове, который в последнее время постоянно подвергается российским обстрелам. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что ВС РФ намеренно атакуют город двумя волнами, чтобы убивать украинских спасателей, пожарных и полицейских.".