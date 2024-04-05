Россия перешла к тактике двойных ударов по Харькову — Синегубов
Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер побывал в Харькове, который в последнее время постоянно подвергается российским обстрелам. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что ВС РФ намеренно атакуют город двумя волнами, чтобы убивать украинских спасателей, пожарных и полицейских.
«Прошлой ночью был один из тяжелейших ударов по Харьковской области. Атакована гражданская инфраструктура и жилые здания. Их тактика заключалась в обстреле двумя волнами. Сначала атакуют жилые здания. Затем, когда на место приезжают наши службы спасения и полиция, происходит второй удар, при котором убивают сотрудников наших служб и мирных жителей. Не было ни одного удара по военным целям или солдатам. Это атаки исключительно против гражданских», — сказал Синегубов.
Читайте также: РФ ударила КАБами по Харькову и населенному пункту области – Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Олег Синегубов, россияне, тактика, удар, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россия перешла к тактике двойных ударов по Харькову — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 17:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер побывал в Харькове, который в последнее время постоянно подвергается российским обстрелам. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что ВС РФ намеренно атакуют город двумя волнами, чтобы убивать украинских спасателей, пожарных и полицейских.".