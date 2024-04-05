Россия перешла к тактике двойных ударов по Харькову — Синегубов

Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер побывал в Харькове, который в последнее время постоянно подвергается российским обстрелам. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что ВС РФ намеренно атакуют город двумя волнами, чтобы убивать украинских спасателей, пожарных и полицейских.

«Прошлой ночью был один из тяжелейших ударов по Харьковской области. Атакована гражданская инфраструктура и жилые здания. Их тактика заключалась в обстреле двумя волнами. Сначала атакуют жилые здания. Затем, когда на место приезжают наши службы спасения и полиция, происходит второй удар, при котором убивают сотрудников наших служб и мирных жителей. Не было ни одного удара по военным целям или солдатам. Это атаки исключительно против гражданских», — сказал Синегубов.