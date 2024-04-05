Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову – Синєгубов
Заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер побував у Харкові, який останнім часом постійно зазнає російських обстрілів. Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, що ЗС РФ навмисно атакує місто двома хвилями, щоб вбивати українських рятувальників, пожежників і поліціянтів.
«Минулої ночі був один із найважчих ударів по Харківській області. Атаковано громадянську інфраструктуру та житлові будівлі. Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями. Спочатку атакують житлові будинки. Потім, коли на місце приїжджають наші служби порятунку та поліція, відбувається другий удар, за якого вбивають співробітників наших служб та мирних жителів. Не було жодного удару по військових цілях чи солдатам. Це атаки виключно проти цивільних», – сказав Синєгубов.
Читайте також: РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Олег Синегубов, росіяни, тактика, удар, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 17:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер побував у Харкові, який останнім часом постійно зазнає російських обстрілів. Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, що ЗС РФ навмисно атакує місто двома хвилями, щоб вбивати українських рятувальників, пожежників і поліціянтів.".