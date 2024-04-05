Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову – Синєгубов

Заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер побував у Харкові, який останнім часом постійно зазнає російських обстрілів. Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, що ЗС РФ навмисно атакує місто двома хвилями, щоб вбивати українських рятувальників, пожежників і поліціянтів.

«Минулої ночі був один із найважчих ударів по Харківській області. Атаковано громадянську інфраструктуру та житлові будівлі. Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями. Спочатку атакують житлові будинки. Потім, коли на місце приїжджають наші служби порятунку та поліція, відбувається другий удар, за якого вбивають співробітників наших служб та мирних жителів. Не було жодного удару по військових цілях чи солдатам. Це атаки виключно проти цивільних», – сказав Синєгубов.