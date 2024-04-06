Live
  • Сб 06.04.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

В Харькове и области потеплеет и распогодится: прогноз на 7 апреля

Общество 21:08   06.04.2024
Елена Нагорная
В Харькове и области потеплеет и распогодится: прогноз на 7 апреля

В воскресенье, 7 апреля, на Харьковщине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

В Харькове ночная температура составит от 6 до 8 градусов тепла, днем — от 18 до 20, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 3 до 8 тепла, днем — от 17 до 22.

Ветер юго-западный, 3 — 8 м/с.

Читайте также: Сегодня 6 апреля: какой праздник и день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости 6.04: удары по Алексеевке и возле школы в Шевченковском районе
Главные новости 6.04: удары по Алексеевке и возле школы в Шевченковском районе
06.04.2024, 20:51
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
05.04.2024, 15:16
Харьков сегодня защищен, не с точки зрения неба — Зеленский о вбросах и КАБах
Харьков сегодня защищен, не с точки зрения неба — Зеленский о вбросах и КАБах
06.04.2024, 22:18
«Когда будет свет?» В ХОВА рассказали, что вскоре ждет бизнес Харьковщины
«Когда будет свет?» В ХОВА рассказали, что вскоре ждет бизнес Харьковщины
05.04.2024, 10:00
В Шевченковском районе четверо пострадавших — Синегубов уточнил данные (видео)
В Шевченковском районе четверо пострадавших — Синегубов уточнил данные (видео)
06.04.2024, 20:16
Фильчаков: вблизи школы в Харькове ударил УМПБ, на месте нашли обломок (видео)
Фильчаков: вблизи школы в Харькове ударил УМПБ, на месте нашли обломок (видео)
06.04.2024, 19:30

Новости по теме:

20:46
Похолодание, туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля
21:14
В Харькове и части области возможен дождь — прогноз погоды на 4 апреля
19:49
Немного прохладнее, задождит: прогноз погоды в Харькове и области на 3 апреля
21:24
Жара — до +27: прогноз погоды в Харькове и области на 2 апреля
11:22
Дождливый апрель на Харьковщине: осадков выпало более 200% от месячной нормы

Вы читали новость: «В Харькове и области потеплеет и распогодится: прогноз на 7 апреля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 21:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 7 апреля, на Харьковщине облачно с прояснениями, без существенных осадков".