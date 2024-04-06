В Харькове и области потеплеет и распогодится: прогноз на 7 апреля
В воскресенье, 7 апреля, на Харьковщине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
В Харькове ночная температура составит от 6 до 8 градусов тепла, днем — от 18 до 20, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 3 до 8 тепла, днем — от 17 до 22.
Ветер юго-западный, 3 — 8 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: апрель, погода, прогноз, тепло, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 21:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 7 апреля, на Харьковщине облачно с прояснениями, без существенных осадков".