В Харькове и области потеплеет и распогодится: прогноз на 7 апреля

В воскресенье, 7 апреля, на Харьковщине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

В Харькове ночная температура составит от 6 до 8 градусов тепла, днем — от 18 до 20, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 3 до 8 тепла, днем — от 17 до 22.

Ветер юго-западный, 3 — 8 м/с.