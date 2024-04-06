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У Харкові та області потеплішає і розпогодиться: прогноз на неділю, 7 квітня

Суспільство 21:08   06.04.2024
Олена Нагорна
У Харкові та області потеплішає і розпогодиться: прогноз на неділю, 7 квітня

У неділю, 7 квітня, на Харківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

У Харкові нічна температура становитиме від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від 18 до 20, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 3 до 8 тепла, вдень – від 17 до 22.

Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 21:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 7 квітня, на Харківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман".