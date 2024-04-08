Почему над Харьковом и областью «расплодились» БПЛА-разведчики: ответ ВС ВСУ
Разведывательные БПЛА россиян — «достаточно существенная проблема», констатировал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире нацмарафона. Их у россиян множество, а сбивать непросто.
«Постоянно вражеские дроны остаются «висеть» в прифронтовых территориях, в частности, вблизи Харьковщины. Там постоянно находятся эти малозаметные, малогабаритные цели, которые могут делаться из различных композитных материалов, которые достаточно сложно обнаружить, поскольку их делают таким образом и применяют на большом расстоянии, это может быть 5 км и выше. Конечно, сбить такой небольшой дрон, который с мощной оптикой может отслеживать определенные движения наших сил, это довольно непростая задача», — признал Евлаш.
Еще часть дронов россияне могут использовать наоборот — не на очень большой, а на очень незначительной высоте, где их не видят радары.
«Конечно, нам необходимы средства, чтобы достать эти цели. Поскольку ущерб, который они могут нанести, он может быть чрезвычайно велик. Жизнь и здоровье наших людей, военнослужащих – она бесценна. И конечно, что мы будем использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы ликвидировать эту воздушную угрозу. Однако мы видим, что у врага очень много их, и враг постоянно модернизирует, ищет новые способы… Есть разные типы, у них это преимущественно «SuperCam», «ZALA», «Орлан». Недавно мы смогли ликвидировать один из беспилотников типа «Форпост» — один из самых дорогих БПЛА, который стоит 7 миллионов долларов, над Черноморской акваторией», — привел подробности спикер ВС ВСУ.
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- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, ВС ВСУ, евлаш, новости Харькова, пво, разведчики;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 11:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разведывательные БПЛА россиян — «достаточно существенная проблема», констатировал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире нацмарафона. Их у россиян множество, а сбивать непросто".