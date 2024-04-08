Чому над Харковом та областю “розплодилися” БПЛА-розвідники: відповідь ПС ЗСУ
Розвідувальні БПЛА росіян – “досить суттєва проблема”, констатував речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону. Їх у росіян багато, а збивати непросто.
“Постійно ворожі дрони залишаються “висіти” у прифронтових територіях, зокрема поблизу Харківщини. Там постійно знаходяться ці малопомітні, малогабаритні цілі, які можуть робитися з різних матеріалів композитних, які досить складно виявити, оскільки їх роблять таким чином і застосовують на великій відстані, це може бути 5 км і вище. Звісно, що збити такий невеличкий дрон, який із потужною оптикою, може відслідковувати певні рухи наших сил, це досить непроста задача“, – визнав Євлаш.
Ще частину дронів росіяни можуть використовувати навпаки – не на дуже великій, а на дуже незначній висоті, де їх не бачать радари.
“Звичайно, нам необхідні засоби, щоб дістати ці цілі. Оскільки збитки, котрих вони можуть завдати, можуть бути надзвичайно великими. Звісно, що життя та здоров’я наших людей, військовослужбовців – воно безцінне. І звичайно, що ми будемо використовувати всі сили та засоби наявні, аби ліквідувати цю повітряну загрозу. Однак ми бачимо, що у ворога дуже багато їх, і ворог постійно модернізує, шукає нові способи. Є різні типи, у них це переважно “SuperCam”, “Zala”, “Орлан”. Нещодавно ми змогли ліквідувати один з безпілотників, типу “Форпост” – один з найдорожчих БПЛА, який коштує сім мільйонів доларів, над Чорноморською акваторією“, – навів подробиці спікер ПС ЗСУ.
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- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: БПЛА, ВС ВСУ, евлаш, новини Харкова, пво, разведчики;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розвідувальні БПЛА росіян – “досить суттєва проблема”, констатував речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону. Їх у росіян багато, а збивати непросто".