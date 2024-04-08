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Почему в Харькове свет отключают не по графику – объяснение энергетиков

Общество 16:43   08.04.2024
Оксана Якушко
Почему в Харькове свет отключают не по графику – объяснение энергетиков

Электросеть Харьковской области работает в экстремальных условиях. Постоянные обстрелы россиян приводят к новым повреждениям сети, из-за чего энергетики отключают определенные линии, чтобы провести ремонт, пояснили в АО «Харьковоблэнерго».

«О соблюдении графиков отключения электроэнергии. К сожалению, повреждения электрических сетей в результате боевых действий и дополнительные ограничения на поставку электроэнергии в Харьковский регион, применяемые НЭК «Укрэнерго», заставляют отключать потребителей Харькова и области в объемах, превышающих почасовые графики», — пояснили энергетики.

Также они рассказали, почему у одних потребителей есть свет, а у других нет:

«Если у вас нет света, а у вашего соседа есть, это значит, что вы с соседом подключены к разным линиям, и сейчас нет возможности обеспечить одновременную подачу электроэнергии в ваши дома. Также принцип работы электрооборудования – это бесперебойный режим. Он не рассчитан на очень частые отключения-включения и может просто не выдерживать. Как результат – еще более масштабные аварии и более длительные обесточения. Поэтому, к сожалению, есть случаи, когда в одном и том же районе часть абонентов отключается на более длительное время», — рассказали энергетики.

Читайте также: «Большое количество аварийных случаев» – ХОВА о ситуации со светом в Харькове

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 16:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электросеть Харьковской области работает в экстремальных условиях. Постоянные обстрелы россиян приводят к новым повреждениям сети, из-за чего энергетики отключают определенные линии, чтобы провести ремонт, пояснили в АО «Харьковоблэнерго».".