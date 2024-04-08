Почему в Харькове свет отключают не по графику – объяснение энергетиков

Электросеть Харьковской области работает в экстремальных условиях. Постоянные обстрелы россиян приводят к новым повреждениям сети, из-за чего энергетики отключают определенные линии, чтобы провести ремонт, пояснили в АО «Харьковоблэнерго».

«О соблюдении графиков отключения электроэнергии. К сожалению, повреждения электрических сетей в результате боевых действий и дополнительные ограничения на поставку электроэнергии в Харьковский регион, применяемые НЭК «Укрэнерго», заставляют отключать потребителей Харькова и области в объемах, превышающих почасовые графики», — пояснили энергетики.

Также они рассказали, почему у одних потребителей есть свет, а у других нет:

«Если у вас нет света, а у вашего соседа есть, это значит, что вы с соседом подключены к разным линиям, и сейчас нет возможности обеспечить одновременную подачу электроэнергии в ваши дома. Также принцип работы электрооборудования – это бесперебойный режим. Он не рассчитан на очень частые отключения-включения и может просто не выдерживать. Как результат – еще более масштабные аварии и более длительные обесточения. Поэтому, к сожалению, есть случаи, когда в одном и том же районе часть абонентов отключается на более длительное время», — рассказали энергетики.