Чому в Харкові світло вимикають не за графіком – пояснення енергетиків

Електромережа Харківської області працює в екстремальних умовах. Постійні обстріли росіян призводять до нових пошкоджень мережі, через що енергетики вимикають певні лінії, щоби провести ремонт, пояснили в АТ «Харківобленерго».

«Щодо дотримання графіків відключення електроенергії. На жаль, пошкодження електричних мереж внаслідок бойових дій та додаткові обмеження на постачання електроенергії до Харківського регіону, які застосовує НЕК “Укренерго”, змушують вимикати споживачів Харкова та області в обсягах, що перевищують погодинні графіки», – пояснили енергетики.

Також вони розповіли, чому в одних споживачів є світло, а в інших – немає:

«Якщо у вас немає світла, а у вашого сусіда є, це означає, що ви з сусідом підключені до різних ліній, і зараз немає можливості забезпечити одночасну подачу електроенергії у ваші будинки. Також принцип роботи електрообладнання – це безперебійний режим. Він не розрахований на дуже часті вимкнення-увімкнення та може просто не витримувати. Як результат – ще масштабніші аварії та більш тривалі знеструмлення. Тому, на жаль, є випадки, коли в одному і тому ж районі частину абонентів вимикають на більш тривалий час».