За неделю и 400 грн харьковчане могут научиться составлять бизнес-план

На Харьковщине все желающие могут пройти учебный курс по составлению бизнес-плана для привлечения микрогрантов на создание или развитие собственного дела.

Такую возможность предоставляет Харьковский центр профтехобразования, рассказал директор областного центра занятости Александр Котуков в ходе Регионального форума «Экономическое восстановление и развитие Харьковской области в условиях войны».

«У нас есть недельные программы, на которых в центре профтехобразования обучают, как составлять бизнес-планы, грантовые заявки и тому подобное. 400 гривен недельные курсы. Не все об этом знают, к сожалению. На выходе каждый человек получает готовый бизнес-план. Грант может взять любой — и ФЛП, и просто человек», — отметил Котуков.

Обучение проходит в онлайн-формате и длится 30 часов, из которых половина времени — это практика.

Среди тем, которые рассматривают:

— Нормативные документы о порядке предоставления микрогрантов.

— Понятие и структура бизнес-плана.

— Генерация бизнес-идеи.

— Анализ рынка.

— Экономические ресурсы для ведения бизнеса.

— Организационный план.

— Маркетинговый план.

— Финансовый план и оценка рисков.

— Типичные ошибки при составлении бизнес-плана.

Для безработных, зарегистрированных в службе занятости, обучение бесплатное. Детали можно узнать по телефону (099) 102-90-46 или написав на email: khcpto@ukr.net.

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