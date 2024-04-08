За неделю и 400 грн харьковчане могут научиться составлять бизнес-план
На Харьковщине все желающие могут пройти учебный курс по составлению бизнес-плана для привлечения микрогрантов на создание или развитие собственного дела.
Такую возможность предоставляет Харьковский центр профтехобразования, рассказал директор областного центра занятости Александр Котуков в ходе Регионального форума «Экономическое восстановление и развитие Харьковской области в условиях войны».
«У нас есть недельные программы, на которых в центре профтехобразования обучают, как составлять бизнес-планы, грантовые заявки и тому подобное. 400 гривен недельные курсы. Не все об этом знают, к сожалению. На выходе каждый человек получает готовый бизнес-план. Грант может взять любой — и ФЛП, и просто человек», — отметил Котуков.
Обучение проходит в онлайн-формате и длится 30 часов, из которых половина времени — это практика.
Среди тем, которые рассматривают:
— Нормативные документы о порядке предоставления микрогрантов.
— Понятие и структура бизнес-плана.
— Генерация бизнес-идеи.
— Анализ рынка.
— Экономические ресурсы для ведения бизнеса.
— Организационный план.
— Маркетинговый план.
— Финансовый план и оценка рисков.
— Типичные ошибки при составлении бизнес-плана.
Для безработных, зарегистрированных в службе занятости, обучение бесплатное. Детали можно узнать по телефону (099) 102-90-46 или написав на email: khcpto@ukr.net.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: бизнес, бизнес-план, грант, гранты, котуков, курсы, предприниматели, центр занятости;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 22:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине все желающие могут пройти учебный курс по составлению бизнес-плана для привлечения микрогрантов на создание или развитие собственного дела".