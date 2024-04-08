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За тиждень і 400 грн харків’яни можуть навчитися складати бізнес-план

Економіка 22:42   08.04.2024
Олена Нагорна
За тиждень і 400 грн харків’яни можуть навчитися складати бізнес-план

На Харківщині всі охочі можуть пройти навчальний курс щодо складання бізнес-плану для залучення мікрогрантів на створення чи розвиток власної справи.

Таку можливість надає Харківський центр профтехосвіти, розповів директор обласного центру зайнятості Олександр Котуков у ході Регіонального форуму “Економічне відновлення та розвиток Харківської області в умовах війни”.

“У нас є тижневі програми, на яких в центрі профтехосвіти навчають, як складати бізнес-плани, грантові заявки тощо. 400 гривень тижневі курси. Не всі про це знають, на жаль. На виході кожна людина отримує готовий бізнес-план. Грант може взяти будь-хто – і ФОП, і просто людина, – зазначив Котуков.

Навчання проходить в онлайн-форматі та триває 30 годин, з яких половина часу – це практика.

Серед тем, які розглядають:
– Нормативні документи щодо порядку надання мікрогрантів.
– Поняття та структура бізнес-плану.
– Генерація бізнес-ідеї.
– Аналіз ринку.
– Економічні ресурси для ведення бізнесу.
– Організаційний план.
– Маркетинговий план.
– Фінансовий план та оцінка ризиків.
– Типові помилки під час складання бізнес-плану.

Для безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості, навчання безплатне. Подробиці можна дізнатися за телефоном (099) 102-90-46 або написавши на email: khcpto@ukr.net.

Читайте також: Усю інформацію щодо ведення бізнесу в Харкові надаватимуть в одному місці

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 22:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині всі охочі можуть пройти навчальний курс щодо складання бізнес-плану для залучення мікрогрантів на створення чи розвиток власної справи".