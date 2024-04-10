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Обстрелы Волчанска: Синегубов сообщает, что полностью разрушено медучреждение

Происшествия 19:05   10.04.2024
Елена Нагорная
Обстрелы Волчанска: Синегубов сообщает, что полностью разрушено медучреждение Фото: Telegram Олега Синегубова

Здание медучреждения в городе Волчанск в результате обстрелов оккупантов 10 апреля полностью разрушено, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в результате ударов в период с 12:20 по 14:15 получили ранения и были госпитализированы двое гражданских 54-летних мужчин. Один из них — технический работник медучреждения, в которое попали россияне.


Фото, видео: Telegram Олега Синегубова

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что около 12:00 в городе Волчанск вражеский беспилотник сбросил взрывчатку на автобус. Ранения получил 54-летний мужчина. Его доставили в больницу. Около 14:00 враг вновь нанес удары по Волчанску, предварительно КАБами. Были повреждены дома и хозяйственные постройки. Также зафиксировано попадание в здание поликлиники. Легкие телесные повреждения получил 56-летний сторож учреждения.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 19:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Здание медучреждения в городе Волчанск в результате обстрелов оккупантов 10 апреля полностью разрушено".