Обстрелы Волчанска: Синегубов сообщает, что полностью разрушено медучреждение

Здание медучреждения в городе Волчанск в результате обстрелов оккупантов 10 апреля полностью разрушено, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в результате ударов в период с 12:20 по 14:15 получили ранения и были госпитализированы двое гражданских 54-летних мужчин. Один из них — технический работник медучреждения, в которое попали россияне.



Фото, видео: Telegram Олега Синегубова

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что около 12:00 в городе Волчанск вражеский беспилотник сбросил взрывчатку на автобус. Ранения получил 54-летний мужчина. Его доставили в больницу. Около 14:00 враг вновь нанес удары по Волчанску, предварительно КАБами. Были повреждены дома и хозяйственные постройки. Также зафиксировано попадание в здание поликлиники. Легкие телесные повреждения получил 56-летний сторож учреждения.