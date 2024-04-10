Обстріли Вовчанська: Синєгубов повідомляє, що повністю зруйновано медзаклад
Будівля медустанови у місті Вовчанськ внаслідок обстрілів окупантів 10 квітня повністю зруйнована, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що в результаті ударів у період з 12:20 по 14:15 дістали поранення та були ушпиталені двоє цивільних 54-річних чоловіків. Один із них – технічний працівник медустанови, в яку влучили росіяни.
Фото, відео: Telegram Олега Синєгубова
Раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що близько 12:00 у місті Вовчанськ ворожий безпілотник скинув вибухівку на автобус. Поранення отримав 54-річний чоловік. Його доправили до лікарні. Близько 14:00 ворог знову завдав ударів по Вовчанську, попередньо КАБами. Були пошкоджені будинки та господарські споруди. Також зафіксоване влучання у будівлю поліклініки. Легких тілесних ушкоджень зазнав 56-річний сторож установи.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, обстріли, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 19:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівля медустанови у місті Вовчанськ внаслідок обстрілів окупантів 10 квітня повністю зруйнована".