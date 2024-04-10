Live
  • Ср 10.04.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.35

Обстріли Вовчанська: Синєгубов повідомляє, що повністю зруйновано медзаклад

Події 19:05   10.04.2024
Олена Нагорна
Обстріли Вовчанська: Синєгубов повідомляє, що повністю зруйновано медзаклад Фото: Telegram Олега Синєгубова

Будівля медустанови у місті Вовчанськ внаслідок обстрілів окупантів 10 квітня повністю зруйнована, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що в результаті ударів у період з 12:20 по 14:15 дістали поранення та були ушпиталені двоє цивільних 54-річних чоловіків. Один із них – технічний працівник медустанови, в яку влучили росіяни.


Фото, відео: Telegram Олега Синєгубова

Раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що близько 12:00 у місті Вовчанськ ворожий безпілотник скинув вибухівку на автобус. Поранення отримав 54-річний чоловік. Його доправили до лікарні. Близько 14:00 ворог знову завдав ударів по Вовчанську, попередньо КАБами. Були пошкоджені будинки та господарські споруди. Також зафіксоване влучання у будівлю поліклініки. Легких тілесних ушкоджень зазнав 56-річний сторож установи.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Троє загиблих і двоє поранених: у Липцях під Харковом завершили пошуки жертв
Троє загиблих і двоє поранених: у Липцях під Харковом завершили пошуки жертв
10.04.2024, 20:00
Спека посилюється: прогноз погоди в Харкові та області на 11 квітня
Спека посилюється: прогноз погоди в Харкові та області на 11 квітня
10.04.2024, 19:45
Мер Харкова – про стосунки з Синєгубовим, Фуксом та Абрамовичем
Мер Харкова – про стосунки з Синєгубовим, Фуксом та Абрамовичем
10.04.2024, 11:59
У 95% харків’ян проукраїнські настрої, у 3% – проросійські – Терехов
У 95% харків’ян проукраїнські настрої, у 3% – проросійські – Терехов
10.04.2024, 11:07
Терехов розповів, чи має “план Б” на випадок вторгнення РФ до Харкова
Терехов розповів, чи має “план Б” на випадок вторгнення РФ до Харкова
10.04.2024, 11:45
У Харкові чоловік чотири рази дзвонив до банку та показував свій статевий член
У Харкові чоловік чотири рази дзвонив до банку та показував свій статевий член
10.04.2024, 12:34

Новини за темою:

16:36
Загинули дитина та дві жінки на Харківщині, ще 4 людини постраждали (відео)
18:17
Обстріл Вовчанська на Харківщині: чоловік отримав поранення голови
08:07
Удари КАБ по Харківщині: Тимошко повідомив про руйнування
19:45
Артобстріл Вовчанська, де постраждала жінка: прокуратура показала наслідки
14:46
27-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська

Ви читали новину: «Обстріли Вовчанська: Синєгубов повідомляє, що повністю зруйновано медзаклад»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 19:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівля медустанови у місті Вовчанськ внаслідок обстрілів окупантів 10 квітня повністю зруйнована".