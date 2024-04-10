Обстріли Вовчанська: Синєгубов повідомляє, що повністю зруйновано медзаклад

Будівля медустанови у місті Вовчанськ внаслідок обстрілів окупантів 10 квітня повністю зруйнована, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що в результаті ударів у період з 12:20 по 14:15 дістали поранення та були ушпиталені двоє цивільних 54-річних чоловіків. Один із них – технічний працівник медустанови, в яку влучили росіяни.



Фото, відео: Telegram Олега Синєгубова

Раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що близько 12:00 у місті Вовчанськ ворожий безпілотник скинув вибухівку на автобус. Поранення отримав 54-річний чоловік. Його доправили до лікарні. Близько 14:00 ворог знову завдав ударів по Вовчанську, попередньо КАБами. Були пошкоджені будинки та господарські споруди. Також зафіксоване влучання у будівлю поліклініки. Легких тілесних ушкоджень зазнав 56-річний сторож установи.