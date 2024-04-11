160 млн грн, которые выделили на восстановление, присвоили в Харькове — НАБУ

НАБУ и САП разоблачили организованную группу, созданную в 2022 году, которая завладела государственными средствами и деньгами международных партнеров Украины, необходимыми для восстановления критической инфраструктуры Харькова, сообщило НАБУ.

Организатор группы, один из влиятельных бизнесменов, в сговоре с первым заместителем гендиректора КП «Харьковские тепловые сети» добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли. Именно военное положение использовали в качестве повода не проводить открытые торги.

В дальнейшем «победитель» через фирмы-прокладки закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. В то же время КП имело с этим производителем прямые хозяйственные отношения.

В результате схемы нанесен ущерб на сумму 159,5 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению. При этом часть этих средств на сумму 22 млн грн дал Всемирный Банк (Международный банк реконструкции и возрождения) и предназначалась для развития городской инфраструктуры.

О подозрении сообщили 7 лицам:

лидеру организованной группы;

первому заместителю генерального директора и одному из директоров КП «Харьковские тепловые сети»;

четырем лицам, подконтрольным лидеру организованной группы.

Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

В настоящее время устанавливают другие эпизоды преступной деятельности организованной группы и других лиц.