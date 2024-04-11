160 млн грн, які виділили на відновлення, привласнили у Харкові – НАБУ

НАБУ та САП викрили організовану групу, створену у 2022 році, яка заволоділа державними коштами та грошима міжнародних партнерів України, необхідними для відновлення критичної інфраструктури Харкова, повідомило НАБУ.

Організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги.

Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.

Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалася для розвитку міської інфраструктури.

Наразі про підозру повідомили 7 особам:

лідеру організованої групи;

першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП «Харківські теплові мережі»;

чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Наразі встановлюють інші епізоди злочинної діяльності організованої групи та інших осіб.