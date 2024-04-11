160 млн грн, які виділили на відновлення, привласнили у Харкові – НАБУ
НАБУ та САП викрили організовану групу, створену у 2022 році, яка заволоділа державними коштами та грошима міжнародних партнерів України, необхідними для відновлення критичної інфраструктури Харкова, повідомило НАБУ.
Організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги.
Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.
Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалася для розвитку міської інфраструктури.
Наразі про підозру повідомили 7 особам:
лідеру організованої групи;
першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП «Харківські теплові мережі»;
чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.
Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Наразі встановлюють інші епізоди злочинної діяльності організованої групи та інших осіб.
Читайте також: Соратник Зеленського Єрмак віддає змучену війною Україну олігархам – ЗМІ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: відновлення, гроші, коррупция, КП "Харьковские тепловые сети", НАБУ, расследование, сап, схема, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «160 млн грн, які виділили на відновлення, привласнили у Харкові – НАБУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 14:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "НАБУ та САП викрили організовану групу, створену у 2022 році, яка заволоділа державними коштами та грошима міжнародних партнерів України, необхідними для відновлення критичної інфраструктури Харкова, повідомило НАБУ. ".