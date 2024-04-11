План Трампа после избрания: склонить Зеленского к переговорам с Путиным

Некоторым иностранным дипломатам в Вашингтоне сообщили, что план Дональда Трампа по прекращению войны в Украине начнется с того, что он усадит обе стороны за стол переговоров. Трамп будет использовать военную помощь США Украине как рычаг, чтобы добиться этого, сообщает CNN.

Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, обратится к главе РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы начать координировать переговоры, сказал человек, знакомый с мнением Трампа по этому вопросу.

Трамп будет использовать военную помощь США Украине как рычаг, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров.

Европейцы обеспокоены тем, что следование примеру Трампа может означать, что Украина потеряет часть территории, но конечной целью будет положить конец гибели людей.

«Если Украина хочет продолжения помощи, ей придется сесть и провести переговоры, а если Россия не хочет, чтобы мы предоставили Украине массовую новую поддержку, тогда ей придется сесть и вести переговоры», — сказал этот человек. «Это не означает, что нужно отдать Украине или дать Путину все, что он хочет».