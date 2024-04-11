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План Трампа після обрання: схилити Зеленського до переговорів із Путіним

Політика 18:42   11.04.2024
Оксана Якушко
План Трампа після обрання: схилити Зеленського до переговорів із Путіним

Деяким іноземним дипломатам у Вашингтоні повідомили, що план Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні розпочнеться з того, що він посадить обидві сторони за стіл переговорів. Трамп використовуватиме військову допомогу США Україні як важіль, щоб досягти цього, повідомляє CNN.

Якщо Трамп переможе у листопаді, він, швидше за все, звернеться до глави РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського наступного дня після свого обрання або наступного дня після інавгурації, щоб почати координувати переговори, сказала людина, знайома з думкою Трампа з цього питання.

Трамп використає військову допомогу США Україні як важіль, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів.

Європейці стурбовані тим, що наслідування прикладу Трампа може означати, що Україна втратить частину території, але кінцева мета – зупинити загибель людей.

«Якщо Україна хоче продовження допомоги, їй доведеться сісти та провести переговори, а якщо Росія не хоче, щоб ми надали Україні масову нову підтримку, тоді їй доведеться сісти та вести переговори», – сказала ця людина. “Це не означає, що потрібно віддати Україні або дати Путіну все, що він хоче”.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 18:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деяким іноземним дипломатам у Вашингтоні повідомили, що план Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні розпочнеться з того, що він посадить обидві сторони за стіл переговорів. Трамп використовуватиме військову допомогу США Україні як важіль, щоб досягти цього, повідомляє CNN.".